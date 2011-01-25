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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A)

25 Ocak 2011 00:59

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın güneyindeki Domedodovo Uluslararası Havalimanında bu akşam meydana gelen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova'nın güneyindeki Domedodovo Uluslararası Havalimanında bu akşam meydana gelen ve büyük can kaybı ile çok kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada, sözkonusu patlamanın nedeni henüz resmiyet kazanmamakla birlikte, saldırıda ilk belirlemelere göre 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğunun öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Olayda vatandaşlarımızdan can kaybı veya yaralı olup olmadığı Moskova Büyükelçiliğimizce yakınen takip edilmektedir. Olaydan duyulan üzüntü ve başsağlığı dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız tarafından mevkidaşlarına iletilmektedir" denildi.

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