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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan Müslümanlara yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

19 Haziran 2017 20:02

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ingiltere'nin başkenti Londra'daki Müslümanlara yönelik terör saldırısının en güçlü ifadelerle lanetlendiği bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama'da İngiltere'nin Finsbury Park bölgesindeki bir cami yakınlarında, müslümanları hedef alan terör saldırısının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. 

Açıklamada, "Kutsal ramazan ayında masum insanlara karşı düzenlenen ve Birleşik Krallık’ın geleneksel çok kültürlü, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal düzenini ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Birleşik Krallık halkına içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, Türkiye ve Türk halkının, terörle mücadele konusunda Birleşik Krallık ile tam bir dayanışma ve iş birliği içinde olmaya devam edeceği bildirildi. 

Londra'nın kuzLondra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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