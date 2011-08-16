-Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta başta Kut olmak üzere Kerkük, Bağdat, Diyala, Tikrit, Necef ve Kerbela dahil ülkenin pek çok kentinde yaşanan,66 kişinin öldüğü, 230 kişinin yaralandığı saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle: "Bu terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Irak'ta istikrarın tesisini engellemeye matuf bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Irak halkının bu saldırılar karşısında sağduyu ile hareket edeceğine ve Irak'ta istikrarsızlığı körüklemek isteyen çevrelerin tertiplerini boşa çıkaracağına olan inancımız tamdır." Açıklamada, "Türkiye'nin Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Irak halkına her desteği vermeye devam edeceği" vurgulandı.