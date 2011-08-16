T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 04:16

-Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta başta Kut olmak üzere Kerkük, Bağdat, Diyala, Tikrit, Necef ve Kerbela dahil ülkenin pek çok kentinde yaşanan,66 kişinin öldüğü, 230 kişinin yaralandığı saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle: "Bu terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Irak'ta istikrarın tesisini engellemeye matuf bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz.  Irak halkının bu saldırılar karşısında sağduyu ile hareket edeceğine ve Irak'ta istikrarsızlığı körüklemek isteyen çevrelerin tertiplerini boşa çıkaracağına olan inancımız tamdır." Açıklamada, "Türkiye'nin Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Irak halkına her desteği vermeye devam edeceği" vurgulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24