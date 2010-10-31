-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI RUM MEZARLARINA SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Gökçeada'da Rum Ortodoks vatandaşlara ait bir mezarlıktaki birçok mezar taşının tahrip edilmesiyle ilgili olarak, "olayı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gökçeada'da Rum Ortodoks vatandaşlara ait bir mezarlıktaki birçok mezar taşının 28 Ekim gecesi tahribata maruz kaldığının üzüntüyle öğrenildiği bildirilerek, saldırının şiddetle kınandığı kaydedildi. Gökçeada Metropoliti tarafından olayın savcılığa bildirilmesi üzerine faillerin yakalanıp cezalandırılmasını için derhal soruşturulma başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, bu türden olayların tekrarını önlemek için gerekli tedbirlerin ilgili makamlarca alındığı belirtildi.