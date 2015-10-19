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Dışişleri Bakanlığı personeline Facebook cezası

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir personel hakkında disiplin soruşturması açıldığını ve uyarı cezası verildiğini söyledi

19 Ekim 2015 15:04

Dışişleri Bakanlığı tarafından, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan bir personele uyarı cezası verildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun bakanlık çalışanları arasında icra takibinde olanlar ile sosyal medya cezalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sinirlioğlu, 2014-2015 yılları arasında sosyal medyada paylaşımları nedeniyle bakanlık çalışanı sözleşmeli bir personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve soruşturma sonucunda uyarı cezası verildiğini söyledi. Bakan, “Söz konusu personel, kamu görevlisi vakarına yakışmayacak şekilde sosyal medya platformu Facebook aracılığıyla kamu hizmeti yerine getiren Başkonsolosluğumuz hakkında farklı izlenimlerin oluşmasına yol açabilecek, uygun olmayan bir takım beyanlarda bulunması sebebiyle uyarma cezasıyla tecziye edilmiştir” dedi.

Disiplin soruşturması kapsamında uyarı cezası verilen bakanlık çalışanıyla ilgili Bakan Sinirlioğlu’nun yanıtı şöyle:

“Yurtdışında görevli, misyonun olağan büro işleriyle ikâmetgahta düzenlenecek etkinliklerde görev almakla sorumlu ‘kavas’ unvanlı söz konusu personel, kamu görevlisi vakarına yakışmayacak şekilde sosyal medya platformu Facebook aracılığıyla kamu hizmeti yerine getiren Başkonsolosluğumuz hakkında farklı izlenimlerin oluşmasına yol açabilecek, uygun olmayan bir takım beyanlarda bulunması sebebiyle uyarma cezasıyla tecziye edilmiştir. Bahse konu disiplin cezası Disiplin Kurulu'nca da incelenmiş olup, anılan personelin uyarma cezasına karşı yaptığı itiraz başvurusu reddedilmiştir.

Diğer taraftan, sosyal medyada paylaşımlarda bulunan personele karşı psikolojik taciz (mobbing) mahiyetinde bir davranış söz konusu olmayıp, bu gerekçeyle Bakanlığımda görevli personelden şikayet alınmamıştır.”

 

 7 personelin maaşına haciz

 

Bakan Sinirlioğlu, Bakanlık personelinden maaşına haciz düşenlerle  ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Bakanlığımız merkez teşkilatında 01 Ocak - 10 Temmuz 2015 tarihleri arasında görevli personelimize yapılan maaş ödemelerinde toplam 7 kişinin haciz durumuna düştüğü tespit edilmiştir.

Bakanlığımızın merkez teşkilatı haricinde yurtiçinde maaş ödemesi yapılan bağlı kurum ve kuruluşu bulunmamaktadır.

Anılan tarihler arasında 2 personelimizin maaşlarına bankalardan almış oldukları ihtiyaç kredisi nedeniyle haciz işlemi uygulanmıştır.

01 Ocak - 10 Temmuz 2015 tarihleri arasında kredi kartı borcu nedeniyle maaşına haciz uygulanan personelimiz bulunmamaktadır”

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