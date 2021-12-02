Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Parlamentosunun "Hatay'ı geri alacağız" açıklamasına cevap: Hadsiz ve hukuksuz

Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hadsiz ve hukuksuz açıklamayı şiddetle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye Parlementosu'nun bildirisine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürü"

"Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

Suriye Parlamentosunun açıklamasında, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürülmüştü.