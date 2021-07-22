T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'nefret söylemiyle birlikte mücadele' çağrısı

22 Temmuz 2021 20:49

Dışişleri Bakanlığı, 10 yıl önce Norveç'te gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili, "Bu caninin nefret söylemine ve her türlü ayrımcılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından 10 yıl önce Norveç'te gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bir açıklama paylaşıldı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 yıl önce bugün Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde ve Utoya adasında, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı adına bir terörist, 77 insanı hunharca katletti.

Bu caninin nefret söylemine ve her türlü ayrımcılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."

Ne olmuştu?

Norveç'te 2011 yılında Oslo'daki başbakanlık binası önünde bir bombalı saldırı gerçekleşmiş, kısa süre sonra ise Utoya adasında bir siyasi partinin yaz kampına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Düzenlenen iki saldırıda 77 kişi hayatını kaybetmiş 242 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik, Norveç'i Müslümanlardan korumak için saldırıların gerekli olduğunu savunmuştu.

Dışişleri BakanlığıNorveç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24