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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

27 Şubat 2021 00:31

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada taziye ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Mali’de meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamadan bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"25 Şubat 2021 tarihinde Mali’nin Bandiagara Bölgesi’ndeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" 

Dışişleri BakanlığıMali
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