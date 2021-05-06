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Dışişleri Bakanlığı'ndan Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararına tepki

06 Mayıs 2021 12:37

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu’nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararı hakkında "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir” ifadelerine yer verildi.

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