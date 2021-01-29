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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'a başsağlığı mesajı

29 Ocak 2021 00:44

Dışişleri Bakanlığı, Kamerun'da meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle Kamerun halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamerun'un batı bölgesinde bulunan Dschang şehri yakınlarında 27 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 53 kişinin yaşamını yitirdiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu acı olay nedeniyle Kamerun halkının ve hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. 

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