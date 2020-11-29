T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı

"Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz"

29 Kasım 2020 00:14

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programında görevli bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

ETİKETLER

DışişleriDışişleri Bakanlığıİranİran İsrailİsrailMuhsin Fahrizadeİran nükleer program
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24