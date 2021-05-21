Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail-Hamas arasındaki ateşkes kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir" ifadeleri yer aldı.

11 gün boyunca tırmanmaya devam eden birçok sivil can kaybına neden olan hava saldırıları ve roket atışlarının ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sabah saat 02.00 itibariyle yürürlüğe girdi. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail hava saldırılarında 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas roketlerinin de aynı süreçte en az 12 kişiyi öldürdüğü açıklandı.