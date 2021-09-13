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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı

13 Eylül 2021 00:22

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfunla ilgili yaptığı açıklamada "Dost Filipinler halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Filipinler'i etkisi altına alan 'Jolina' (Conson) tayfununun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

 

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