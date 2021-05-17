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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki

"Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz"

17 Mayıs 2021 23:30

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Bilgiç, "Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" dedi.

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