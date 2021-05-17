Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Avusturya İçişleri Bakanının ülkemiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamalar hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün (17 Mayıs) ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz."

Gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yinelemişti. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.

Nehammer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlarken bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü.

Türkiye'nin söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını işaret eden Nehammer, Viyana'da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılması ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin gerilimi artırdığı iddiasında bulunmuştu.