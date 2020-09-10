Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği'ne tepki: Kendi üyelerinin yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtmeye çalışıyorlar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arap Birliği'nin 9 Eylül'de yaptığı toplantıda alınan kararlara tepki gösterildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi´nin 9 Eylül´de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir. Sözkonusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Arap Birliği'nin dün yapılan toplantısında, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'daki faaliyetlerinden ötürü kınanması kararı alınmıştı.