T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li şirket ile SDG arasında yapılan 'petrol anlaşması'na tepki: Kabul edilemez

03 Ağustos 2020 10:42

Dışişleri Bakanlığı, ABD'li “Delta Crescent Energy LLC” şirketi ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'de petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapma için yaptığı anlaşmayı "esefle karşıladıklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı petrol anlaşmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

PKK/YPG terör örgütü güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir.

PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.

 

ETİKETLER

abdtürkiyesdgsuriyepetroldışişleri bakanlığıtepki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24