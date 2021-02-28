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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Myanmar’da sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

28 Şubat 2021 23:13

Dışişleri Bakanlığı, "Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz." dedi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz. Bugün (28 Şubat) güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

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