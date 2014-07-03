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Dışişleri Musul'da 'alıkonan' Türk vatandaşlarıyla ilgili iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı: Musul'daki alıkonan vatandaşlarımızın seçim kampanyasında kullanılacağı iddiası mesnetsiz ve çirkin ithamlardır

03 Temmuz 2014 00:20

Dışişleri Bakanlığı, Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması halinde bunun, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında kullanılacağına dair iddialara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Musul'da alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarının Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında kullanılacağı yönünde bugün bazı basın yayın organlarında yayınlandığı görülen haberler hiçbir mesnede dayanmayan çirkin ithamlardır" ifadesi kullanıldı.

AA’da yer alan açıklamada Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu personeli dahil, Irak'ta alıkonulan tüm vatandaşlarının sağ salim ülkeye dönmelerini teminen ilgili tüm kuruluşların eşgüdümünde yirmi dört saat, titizlikle büyük gayret gösterildiği kaydedildi. Hükümetin bu konulardaki tavrının net olduğu savunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Hiçbir husus vatandaşlarımızın can güvenliğinden daha önemli değildir. Devletimizce bundan önceki olaylarda harcanan yoğun ve etkin çabalar kamuoyumuzca da yakından bilinmektedir. Milli menfaatlerimizi ilgilendiren ve alıkonulan vatandaşlarımızın aileleri bakımından da çok özel bir hassasiyet arz eden böyle bir durumun asılsız iddialara konu edilmesi esefle karşılanmaktadır."

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