Dışişleri Bakanlığı: Münbiç\'te güvenlik ve istikrar için yol haritasının ana hatları belirlendi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara\'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç\'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu\'nun Ankara\'da toplanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara\'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç\'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu\'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran\'da biraraya gelecektir\" denildi.



ANKARA (DHA)

