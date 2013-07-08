Dışişleri Bakanlığı: Mısır'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bu sabah Cumhuriyet Muhafızları karargahı önünde meydana gelen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve 500'ü aşkın kişinin yaralandığının öğrenildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamada, "İnsanların toplu olarak hedef alındığı bu saldırı, Mısır'da son derece vahim gelişmelere yol açabilecek bir olay olarak görülmektedir. Saldırı, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hürriyeti gibi temel evrensel değerlerin çiğnenmesinin yanısıra, şiddeti körükleyecek bir provokasyon niteliği de taşımaktadır. Uluslararası toplumu demokrasiden yana taraf olmaya ve Mısır halkının demokrasi mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bugün sabah namazı esnasında Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde Mısır'da demokrasiye dönülmesi için oturma eylemi yapan göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 50’den fazla insanın hayatını kaybettiği, 500'ü aşkın insanın yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı temel insani değerler adına şiddetle kınıyoruz. İnsanların toplu olarak hedef alındığı bu saldırı, Mısır’da son derece vahim gelişmelere yol açabilecek bir olay olarak görülmektedir. Saldırı, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hürriyeti gibi temel evrensel değerlerin çiğnenmesinin yanısıra, şiddeti körükleyecek bir provokasyon niteliği de taşımaktadır. Mısır halkının, provokasyonlara kapılmadan ve şiddetten kaçınarak, demokrasi yolunda ve özgürlükleri adına sergileyegeldikleri vakur duruş her türlü takdirin üzerindedir. Uluslararası toplumu demokrasiden yana taraf olmaya ve Mısır halkının demokrasi mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz. Mısır’da anayasal meşrutiyet temelinde halkın serbest iradesine saygı duyulmasını ve vakit geçirmeden demokrasiye geri dönülmesini, kardeş Mısır’ın istikrar ve huzurunun olmazsa olmazları olarak görüyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Mısır Halkıyla dayanışmasını sürdürecektir."