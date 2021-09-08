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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

08 Eylül 2021 16:17

Dışişleri Bakanlığı Türkiye - Mısır istişarelerinin ikinci turu ile ilgili açıklama yayınladı. 

Açıklamada,  "Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." denildi. (DHA)

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