Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri Bakanlığı Türkiye - Mısır istişarelerinin ikinci turu ile ilgili açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." denildi. (DHA)