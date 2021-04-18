Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

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