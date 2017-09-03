Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı

Dışişleri Baknalığı, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini "Uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz." sözleriyle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz."