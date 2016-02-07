Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore, uluslararası güvenliği hiçe saydı

Kuzey Kore, bir süre önce uzaya göndereceğini ilan ettiği uzun menzilli füzeyi bugün ateşlemesine Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füze fırlatılmasının şiddetle kınandığı belirtilirken “Kuzey Kore’nin bu adımı, 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği dördüncü nükleer deneme de dikkate alındığında, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı hiçe sayma niteliğindedir” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kuzey Kore'nin 7 Şubat 2016 tarihinde uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak uzun menzilli roket fırlatmasını şiddetle kınıyoruz.

Kuzey Kore’nin bu adımı, 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği dördüncü nükleer deneme de dikkate alındığında, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı hiçe sayma niteliğindedir.

Kuzey Kore’nin bütün uluslararası uyarılara rağmen attığı bu sorumsuz adımın bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz yansımalarından derin kaygı duymaktayız. Kuzey Kore’yi vakit geçirmeksizin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine tümüyle uymaya çağırıyoruz.

Türkiye ayrıca, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına önem atfetmekte, bu amaçla Altılı Görüşmeler’in bir an önce yeniden başlatılmasını teşvik etmektedir.