-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDU ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketlerinden hasar gören tesislerden Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki sorunla ilgili gelişmelerin, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yakından izlendiğini ve bu amaçla bakanlıkta bir kriz merkezi kurulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, santralden çevreye nükleer tehdit oluşmaması amacıyla Japon makamlarının mümkün olan her türlü çabayı gösterdiklerinin bilindiği, bununla beraber ihtiyati tedbir olarak, Kuzeydoğu Japonya ve Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarından bu bölgelerde kalmak için zorunlu sebebi bulunmayanlar ile özellikle çocuklar ve hamilelerin, sözkonusu bölgelerden mümkünse ayrılmalarının ve ülkenin güney ya da güneybatısına gitmelerinin yararlı olacağının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede, Japonya'da kalmak için zorunlu gerekçeleri bulunmayan Türk vatandaşlarından Türkiye'ye dönmek isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla Türk Hava Yolları tarafından Osaka'dan İstanbul'a ek seferler düzenlenmesi için planlama yapıldığı kaydedildi. Ek sefer ihtiyacını belirlemek üzere, henüz herhangi bir tarifeli uçuş için bilet almayan veya rezervasyon yaptırmayan Türk vatandaşlarından Japonya'dan yurda dönmek isteyenlerin isimleri ve irtibat bilgilerinin belirlenmesi amacıyla internet üzerinden doldurulabilecek bir talep formu hazırlandığının belirtildiği açıklamada, ek seferler ile Japonya'dan Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların doldurabilecekleri talep formuna internette http://kriz.mfa.gov.tr adresinden erişilebileceği ifade edildi. Ayrıca, Japonya'da yaşayan vatandaşlar, bu ülkedeki gelişmeler ve THY ek seferleri ile ilgili her türlü bilgi taleplerini Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi'nin şu telefon ve faks numaraları ile e-posta adreslerine de iletebilecek: kriz1@mfa.gov.tr kriz2@mfa.gov.tr kriz3@mfa.gov.tr Telefon: + 90-312-292 29 29 (24 saat hizmet vermektedir.) + 90-312-292 15 01 + 90-312-292 27 95 Faks : +90-312-292 27 20 Öte yandan, açıklamada vatandaşların, ülkedeki gelişmelerle ilgili olarak Japon makamlarınca yapılan açıklama ve uyarıları yakından takip etmeleri, olabilecek yönlendirmelere titizlikle uymaları ve Tokyo Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruları izlemeye devam etmeleri istendi.