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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KİK'İN ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUZ ANKARA (A.A)

06 Nisan 2011 22:19

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KİK'İN ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUZ ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK), Yemen yönetimi ile muhalif gruplar arasında arabuluculuk önerisinin memnuniyetle karşılandığını ve desteklendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de cereyan eden olayların derin kaygıyla izlendiği, özellikle son dönemde çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Yemen yönetiminin, beklenti ve taleplerini barışçı yöntemlerle ifade eden göstericilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermesini ve sivil halka dönük saldırıların durdurulması için gereken tüm tedbirleri bir an önce almasını bekliyoruz. Yemen'in geleceğinin, halkın tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülecek kapsamlı bir ulusal diyalog süreci çerçevesinde gerçekleştirilecek reformlar ve demokratik dönüşümle belirlenmesi, ülkede istikrar ve huzurun bir an evvel yeniden tesis edilmesi en samimi temennimizdir. Bu çerçevede KİK'in, Yemen yönetimi ile muhalif gruplar arasında arabuluculuk önerisini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu girişimin, Yemen halkının tümünü kucaklayacak bir ulusal uzlaşıya varılmasını sağlamasını diliyoruz."

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