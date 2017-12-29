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Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur

  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı p

29 Aralık 2017 21:42

 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin Doğu Akdeniz\'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin, \"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı parsele bir sondaj gemisi intikal etmiş olup, çalışma için hazırlıklara başlamıştır. Kıbrıs\'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada\'nın yegane sahibi gibi avranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamayı destekliyor, Kıbrıs Türk tarafının haklı kaygı ve infialini paylaşıyoruz\" denildi. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin Doğu Akdeniz\'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ada\'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz\'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda son olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı parsele bir sondaj gemisi intikal etmiş olup, çalışma için hazırlıklara başlamıştır. Kıbrıs\'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada\'nın yegane sahibi gibi avranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamayı destekliyor, Kıbrıs Türk tarafının haklı kaygı ve infialini paylaşıyoruz.

TÜRKİYE\'NİN RUHSAT SAHALARINDA ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKEN HAZIRLIK YAPILMAKTADIR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış olan Türkiye, gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, Kıbrıs Türk halkının Ada\'nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru hakları temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye Petrolleri\'ne verilen arama ruhsatı kapsamında ilan edilmiş bulunan ruhsat sahaları da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz\'deki Türkiye\'nin ruhsat sahalarında çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken hazırlık yapılmaktadır.\" 


 

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