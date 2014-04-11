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Dışişleri Bakanlığı kaybolan 9 Kesablı Ermeni’yi arıyor

Suriye'de kaybolan 9 Kesablı Ermeni aranıyor. Kaybolan 9 kişinin Suriyeli muhaliflerin elinde olduğu düşünülüyor

11 Nisan 2014 16:51

T24

Hatay’ın Yayladağı sınır kapısına üç kilometre mesafede, Suriye sınırlarındaki Kesab kasabasında yaşayan Ermeniler’in bir kısmı Lazkiye’ye, bir kısmı ise Vakıflı’ya götürüldü. Kesablı 9 Ermeni’den ise haber alınamıyor. Kaybolan 9 kişinin adı Dışişleri Bakanlığı’na bildirildi.

21 Mart günü başlayan çatışmaların ardından Suriye'nin Kesab kasabasında yaşayanlar köylerini boşaltmak zorunda kalmıştı. Büyük bir çoğunluğu Lazkiye'ye sığınan Ermenilerin bir kısmı ise Yayladağı sınır kapısından Vakıflı’ya getirildi.

Göç ettirilen 9 kişiden ise hala haber alınamıyor. Kesablılar şimdi bu 9 kişiyi arıyorlar... Kaybolanların listesi Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık şimdi bu 9 kişiyi arıyor. Haber alınamayan Kesablıların hala Suriyeli muhaliflerin elinde olduğu düşünülüyor.

Haber alınamayan Kesablılar:

Shami Poladyan

Seta Çilingiryan

Luder Tırtıryan

Corç Kortmosyan

Musa Sahagyan ve kız kardeşi

Minas Çerçigyan

Dikranuhi Kazazyan

Şant Hovhannesian 

 

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