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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

ABD'nin Kudüs kararı Filistinlilerce Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde protesto edilmişti

09 Aralık 2017 21:12

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde başlayan gösterilere müdahalede bulunan İsrail yönetimini sert müdahalesinden dolayı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Protestolarda 4 kişinin ölmesinden üzüntü duyduk. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz."

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