Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde başlayan gösterilere müdahalede bulunan İsrail yönetimini sert müdahalesinden dolayı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Protestolarda 4 kişinin ölmesinden üzüntü duyduk. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz."