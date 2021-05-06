Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı girişimlerinden endişe duyuyoruz

Bu çerçevede son dönemde, Kudüs'ün güneydoğusundaki Har Homa'da 540 yeni yerleşim birimi inşası planının onaylanmasından, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasadışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyuyoruz.

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü sözkonusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini sözkonusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz."