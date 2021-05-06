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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı girişimlerinden endişe duyuyoruz

06 Mayıs 2021 17:54

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyduklarını açıkladı.

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