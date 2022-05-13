Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşa projelerini onaylamasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşa projelerini onaylaması ve yasa dışı olduğu belirtilen “Mitzpeh Dani” ve “Oz V’gaon” yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönündeki kararlarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetleri ve Cenin mülteci kampında yaşanan olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail makamları tarafından, dün Batı Şeria’da toplam 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V’gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tek taraflı adımların bölgede gerginliği tırmandırdığı ve barış zeminini tahrip ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırması istendi.

Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin soruşturma talebi

Öte yandan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin de "El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs günü Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.