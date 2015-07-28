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Dışişleri Bakanlığı: İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğnedi

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 27 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin açıklama yaptı

28 Temmuz 2015 13:19

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bulunan Filistinlilere yönelik müdahalesine sert ifadelerle tepki gösterdi. Açıklamada “İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğneyen son tutumunu şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif'in taşıdığı ruhani değerleri ve özellikle Mescid-i Aksa'da Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.

İsrail güvenlik güçlerinin, sabah saatlerinde yaklaşık 100 Yahudi'yi Aksa'nın ağlama duvarına bakan Megaribe kapısından içeriye almasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıkmış. Askerlerinin, Filistinlilerin üzerine plastik mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahalesi üzerine 27 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğneyen son tutumunu şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif'in taşıdığı ruhani değerleri ve özellikle Mescid-i Aksa'da Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

Açıklamada, "İsrail, İslam dünyasında haklı bir tepkiye yol açan ve bölgede gerginliği artıran Harem-i Şerif'e yönelik yasadışı uygulamalarına bir an önce son vermelidir" denildi.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler, içerisinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor.

Yahudi Yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor.

 

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