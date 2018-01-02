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Dışişleri Bakanlığı: İran'da şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından İran'daki protestolara ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açı

02 Ocak 2018 15:34

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından İran\'daki protestolara ilişkin yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı  söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz\" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından İran\'daki protestolara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"İran\'da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş İran\'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı  söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz.\" 

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