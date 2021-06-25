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Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

25 Haziran 2021 00:31

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, yaptığı açıklama ile kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz. Honduras bu adımla, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras'ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

dışişleri bakanlığıhonduraskudüs
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