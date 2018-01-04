Dışişleri Bakanlığı: Hakan Atilla'nın suçlu bulunması haksız ve talihsiz bir gelişmedir; mahkeme içişlerimize müdahil edildi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada, 5 ayrı suçtan suçlu bulunanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasıyla ilgili, "Hakan Atilla'nın suçlu bulunması haksız ve talihsiz bir gelişmedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahale edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" vurgusu yapıldı.