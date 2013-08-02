Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan sınırına geçen Türk çobana ateş açılmasıyla ilgili, "Masum bir vatandaşın, tamamen masum bir nedenle gerçekleştiği anlaşılan basit bir sınır ihlali nedeniyle ateş açılarak öldürülmesini şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırında koyunlarını otlatan Mustafa Ülker'in, otlattığı büyükbaş hayvanları toplamak üzere Ermenistan sınırını geçmesi nedeniyle açılan ateş sonucunda hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, Ülker'e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dilendi.

Mustafa Ülker'in cenazesinin Türkiye'ye getirildiği ve konuya ilişkin gerekli diplomatik girişimlerin yapılmakta olduğu bildirilen açıklamada, "Masum bir vatandaşımızın, tamamen masum bir nedenle gerçekleştiği anlaşılan basit bir sınır ihlali nedeniyle ateş açılarak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Ermeni tarafının sınırda ortaya çıkması olağan bu tür bir gelişmeye karşı orantısız güç kullanmış olmasının izahatı yoktur" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bu ve benzeri gelişmelerin, Güney Kafkasya bölgesinde tam, sürdürülebilir ve kapsamlı bir normalleşmeye ve Ermenistan’ın komşularıyla ilişkilerine aklıselimin hakim olmasına duyulan ihtiyacı bir kere daha ortaya koyduğu" da belirtildi.