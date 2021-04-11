T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Endonezya Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz

11 Nisan 2021 23:20

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yaptığı açıklamada "Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Malang Kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" 

endonezyadışişleri bakanlığıdeprem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24