Dışişleri Bakanlığı, BM'nin "Cizre'de bağımsız soruşturma açılsın" çağrısını eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin güneydoğusundan gelen hak ihlâli haberlerine dair BM’nin "bağımsız soruşturma açılsın" çağrısına ilişkin cevap verdi. BM’nin “Cizre yakılarak öldürülen 100 kişinin haberleri dahil işkence, keyfi gözaltı, sivillere ait binaların orantısız tahribi haberlerinin de geldiği Güneydoğu’da bağımsız soruşturma yapılmalı” çağrısına dair konuşan Bilgiç, “Ziyaret taleplerine olumlu yanıt verilmediği yönündeki ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir” dedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada haberleri "çok endişe verici" olarak niteleyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin için “Arzu ettiği takdirde Güneydoğu Anadolu Bölgemizi de kapsayacak şekilde ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" dendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuyla ilgili bir soruya cevaben, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin tarafından ülkemize ilişkin olarak 10 Mayıs 2016 tarihinde yapılan ve son derece yanlı bir bakışla kaleme alınan açıklamaları teessürle karşılanmıştır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, BM’nin 'bağımsız soruşturma' talebini şöyle cevapladı:

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin’in BM birimlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgemizi ziyaret taleplerine olumlu yanıt verilmediği yönündeki ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir. Güneydoğu Anadolu Bölgemiz, insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarca rahatlıkla ziyaret edilebilmektedir. Son olarak 2016 yılı Mart ayında BM Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubu, Nisan ayında ise Avrupa insan hakları rejiminin temel organlarından olan Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muzniek Güneydoğu Anadolu Bölgemizi ziyaret ederek temaslarda bulunmuşlardır.

Yüksek Komiser Sayın Zeid’in Türkiye ile BM arasındaki insan hakları alanındaki iş birliği ruhunu yansıtmayan açıklamalarının yetersiz bilgiye ve önyargılı çevrelerin yönlendirmelerine dayandığı düşünülmektedir. Arzu ettiği takdirde Sayın Zeid’i Güneydoğu Anadolu Bölgemizi de kapsayacak şekilde ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız."

"Özgürlük - Güvenlik" dengesi

Sözcü, "Türkiye’nin PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlerinin kanlı eylemleriyle aynı anda mücadele ederken, Güneydoğu Anadolu’daki operasyonlar sırasında özgürlük-güvenlik dengesinin sağlanması için azami özenin gösterildiğini ve tüm tedbirlerin yasal çerçevede alındığını" söyledi.