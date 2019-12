-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAHREYN YÖNETİMİNİ UYARDI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'deki gelişmelerin yakından izlendiğini bir kez daha vurgulayarak, Bahreyn yönetiminin göstericilerin temel insan haklarına saygı göstermesi ve daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca, "muhalif grupların yönetimin reform ve diyalog yönündeki iyi niyetli açılımlarına karşılık vermesi ve gösterilerin meşruiyet zemininden dışarı çıkmasına mahal verilmemesi gerektiği" vurgulandı. Açıklamada, Bahreyn Krallığı'nın ülkede devam eden huzursuzluğu gidermek amacıyla muhalif gruplara yaptığı diyalog çağrısının olumlu karşılandığı belirtilerek, "Bahreyn Krallığı'nın diyalog çağrısına ek olarak, siyasi ve ekonomik reform yönünde adım atma iradesini ifade ettiği" kaydedildi. "Buna rağmen, taraflar arasında yapıcı bir diyalog başlatılamamasının ve gerginliğin tırmanmış olmasının talihsiz bir gelişme olarak değerlendirildiği" açıklamada, "Bahreyn Krallığı'nın çağrısı üzerine Körfez İşbirliği Konseyi kuvvetlerinin Bahreyn'de konuşlandırılmasının, Bahreyn'de ve Körfez bölgesindeki mevcut durumun hassasiyetini daha da artırdığı" bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bahreyn'in egemen bir devlet olarak Körfez İşbirliği Konseyi bünyesindeki ittifak bağları çerçevesinde böyle bir tasarrufta bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu konuşlandırmanın akabinde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında şiddetin artması ve diyalog zemininin zayıflaması son derece kaygı vericidir. Nitekim, bugün cereyan eden olaylarda maalesef yeni can kayıpları ve çok sayıda yaralanma meydana gelmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, tüm tarafların şiddetten kaçınması, yönetimlerin halklarının reform ve demokratikleşme yolundaki meşru beklenti ve taleplerine kulak vermeleri, halkların ise taleplerini şiddete başvurmadan ifade etmeleri önemlidir. Bu çerçevede, Bahreyn yönetiminin de göstericilerin temel insan haklarına saygı göstermesi ve daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alması gerekmektedir. Öte yandan, muhalif grupların yönetimin reform ve diyalog yönündeki iyi niyetli açılımlarına karşılık vermesi ve gösterilerin meşruiyet zemininden dışarı çıkmasına mahal verilmemesi gerekmektedir" Dışişleri Bakanlığı, "Bahreyn yönetimi ile muhalif grupların, tüm Bahreynli kardeşlerimizin özlem ve taleplerine cevap verecek anlamlı, yapıcı ve kapsamlı bir ulusal diyalogu daha fazla vakit kaybetmeksizin başlatmaları, dost ve kardeş Bahreyn'de kalıcı istikrar ve huzurun bir an evvel yeniden tesis edilmesinin en samimi temenni olduğunu" vurguladı. Açıklamada, "Bahreyn'deki ve bölgedeki tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları, şiddetten uzak durarak, aklıselimle davranmaları" çağrısında bulunuldu.