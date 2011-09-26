-Dışişleri Bakanlığı atamaları ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçi atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Ahmet Acet merkeze alındı. Acet'in yerine büyükelçi, bakanlık müşaviri Hüseyin Avni Karslıoğlu getirildi. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Kamil Erozan merkeze alınırken, yerine Avusturya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan atandı. Müsteşar Yardımcısı Ayşe Sezgin Avusturya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olurken, Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Ethem Tokdemir merkeze tayin edildi. Milano Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolos Refika Nihal Çevik, Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu. Uluslararası Memur Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanırken, Daire Başkanı Elçi İsmail Hakkı Musa, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi tayin edildi.