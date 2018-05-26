Dışişleri Bakanlığı: Almanya'nın HDP mitingine izin vermesinin açıklanabilir yanı yok

Almanya'nın HDP'ye seçim mitingi izni vermesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan, " Almanya'nın HDP mitingine izin vermesinin açıklanabilir yanı yok" açıklaması yapıldı.

Bakanlık açıklamasında Almanya'nın iki yüzlü bir tutum içinde olduğu belirtilerek, "Almanya'nın iki yüzlü yaklaşımını kınıyoruz. Açıklanabilir, kabul edilebilir yanı yoktur" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Almanya üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar almıştı. Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükümet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti.



Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen sözkonusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır.