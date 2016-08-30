Dışişleri Bakanlığı: ABD, sözünü yerine getirmeli!

Dışişleri Bakanlığı Cerablus operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin tarafımıza ilettiği, Menbiç operasyonun ardından herhangi bir PYD/YPG unsurunun Fırat Nehri'nin batısında kalmayacağı yolundaki taahhüdünün bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi. Açıklamada "ABD'li yetkililerin Fırat Kalkanı hakkındaki beyanları kabul edilemez" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekatının amacı bellidir. Harekat, Uluslararası Hukuktan kaynaklanan meşru müdafa hakkımız ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde, oradaki terör belası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız etmeyecek noktaya geriletilinceye kadar sürecektir.

"Müttefikimiz ABD’nin, Münbiç şehir merkezine yönelik olarak Haziran ayında başlayan ve şehrin DEAŞ’tan arındırılması suretiyle tamamlanmış bulunan operasyon öncesinde tarafımıza ilettiği, herhangi bir PYD/YPG unsurunun operasyonun ardından Fırat nehrinin batısında kalmayacağı yolundaki taahhüdünün bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz.

"ABD’li yetkililerin Fırat Kalkanı Harekatı’nın kapsam ve hedefleri konusundaki beyanları üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi nezdinde üst düzeyde gerekli girişim yapılmış ve bu tarz beyanların hiç bir şekilde kabul edilemez bulunduğu, müttefiklik hukukuyla bağdaşmadığı vurgulanmıştır."