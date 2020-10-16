Dışişleri Bakanlığı: AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak AB'nin Türkiye'nin "tek taraflı eylemleri ve provokasyonlarından büyük üzüntü" duyduğunun açıklanmasının ardıdan, “AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz” dedi.

Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Aralık ayında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Ve aslında Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu bir kez daha ele almayı ve değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi. Michel, AB'nin Türkiye'nin "tek taraflı eylemleri ve provokasyonlarından büyük üzüntü" duyduğunu da sözlerine ekledi.

Michel'in açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak konuşan Aksoy, "Türkiye’nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu, bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek iyi niyetini gösterdiğini 1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklamış ve artık somut sonuçların alınması için adım atılmasını beklediğimizi vurgulamıştık" dedi.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden gelen AB’nin, ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda “kışkırtma” olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır. AB’nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesi, amacının ve kullandığı dilin ne kadar samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da göstermektedir.

AB, ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmelidir. Bunun için Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir. Tehdit dilinin Türkiye’ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz."

TIKLAYIN - AB Konseyi Başkanı Michel: Aralık ayındaki zirvede Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu ele almayı planlıyoruz