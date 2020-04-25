Dışişleri Bakanlığı: 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşımız yurda getirildi

Dışişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasının ardından, 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan tahliye operasyonlarına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, 24 Nisan itibariyle yurtdışından Türkiye'ye getirilen 23 bin 530 kişi kredi yurtlar kurumu öğrenci yurtlarında karantinada.

Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 kişi tahliye edildi. Yalnızca 23-24 Nisan tarihlerinde 5 bin 38 kişi Türkiye'ye dönüş yaptı.

İki günde 10 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi

23 Nisan tarihinde iki, 24 Nisan tarihinde yedi olmak üzere son iki günd 10 Türk vatandaşı Koronavirüs nedeniyle yurtdışında vefat etti.