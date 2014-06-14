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Dünya

Dışişleri Bakanlığı, 6 kentteki Türklere 'ayrılın' çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anber ve Bağdat'ta bulunan Türk vatandaşlarının bu kentlerden ayrılmalarını açıkladı

14 Haziran 2014 21:29

Dışişleri Bakanlığı Irak'ta 6 kentte bulunan Türk vatandaşlarına 'bu şehirlerden ayrılın' çağrısında bulundu

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Bağdat'ta bulunan vatandaşlarımızın can güvenlikleri bakımından her koşulda müteyakkız bulunarak, mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları ve bu vilayetlere seyahat etmekten kaçınmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Sahadaki durumun çok hızlı şekilde değişim gösterebildiği ve çatışmaların oldukça hızlı şekilde yayılabildiği de izlenmektedir.

 

Uçak seferleri devam ediyor

 

Ülkeden havayoluyla ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için THY, ülkede resmi tatil olan bugün (14 Haziran) de çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştır. THY açıklamasında ayrıca, Bağdat Havalimanı, Basra Havalimanı, Necef Havalimanı, Süleymaniye Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndan da tarifeli uçuşların devam ettiği bilgisine yer verilmiştir.

 

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