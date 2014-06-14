Dışişleri Bakanlığı, 6 kentteki Türklere 'ayrılın' çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı Irak'ta 6 kentte bulunan Türk vatandaşlarına 'bu şehirlerden ayrılın' çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Bağdat'ta bulunan vatandaşlarımızın can güvenlikleri bakımından her koşulda müteyakkız bulunarak, mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları ve bu vilayetlere seyahat etmekten kaçınmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Sahadaki durumun çok hızlı şekilde değişim gösterebildiği ve çatışmaların oldukça hızlı şekilde yayılabildiği de izlenmektedir.

Uçak seferleri devam ediyor

Ülkeden havayoluyla ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için THY, ülkede resmi tatil olan bugün (14 Haziran) de çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştır. THY açıklamasında ayrıca, Bağdat Havalimanı, Basra Havalimanı, Necef Havalimanı, Süleymaniye Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndan da tarifeli uçuşların devam ettiği bilgisine yer verilmiştir.