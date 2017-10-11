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Spor

Dışişleri Bakanlığı: 2 ABD'li basketbolcuya vize verildi

Emma ve Brionne, Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'vize krizinden' dolayı ülkeye girememişti

11 Ekim 2017 14:51

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'vize krizi' nedeniyle ülkeye giriş yapamayan ABD'li kadın basketbolculara vize verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Ligi’nde bugün karşılaşacağı rakibi Nadezhda'nın iki ABD’li oyuncusu Emma Cannon ve Brionne Jones'a vize verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Ligi’nde bugün karşılaşacağı rakibi Nadezhda'nın iki ABD’li oyuncusu Cannon ile Jones'a vize verildi.

Rus ekibinin genel menajeri Yaroslav Kasperovich, krizin ardından Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliği’yle temas kurduklarını ancak olayın taze olması nedeniyle kendilerine geri dönüşün uzun sürdüğünü ifade ederek, “İstanbul’a gelmemiz gerektiğinden çabuk karar vermeliydik. Bu yüzden risk alamazdık. Emma Cannon ve Brionne Jones’un İstanbul’dan geri dönmesini göze almadık ve onları bıraktık” demişti.

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