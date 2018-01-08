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Dünya

Dışişleri Bakanları Vancouver zirvesinde Kore Yarımadası'nı görüşecek

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlıkları evsahipliğinde 16 Ocak’ta Vancouver’da gerçekleşecek dışişleri bakanları zirvesine ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve aralarında Türkiye’nin de bulun

08 Ocak 2018 18:28

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlıkları evsahipliğinde 16 Ocak’ta Vancouver’da gerçekleşecek dışişleri bakanları zirvesine ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 1950-53 yıllarında Kore Yarımadası’nda Birleşmiş Milletler çatısı altında savaşmış ülkelerin dışişleri bakanları Kore Yarımadası’nda istikrarın sağlanması için bir araya gelecek.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları Kore Yarımadası’nda Güvenlik ve İstikrar Toplantısı’nın Vancouver\'da yapılacağını açıkladı.
Kanada Dışişleri Bakanlığı evsahipliğinde gerçekleşecek zirveye Kuzey Kore’nin tehlikeli ve yasadışı eylemlerine karşı birliktelik sergilenerek Kore Yarımadası’nda nasıl barışçıl ve güvenli bir çözüme ulaşılabileceği tartışılacak. 
Bu amaça dışişleri bakanları Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmanın  yolları aranacak. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland konuya ilişkin açıklamasında, “Kuzey Kore’nin oluşturduğu güvenlik riski hepimizi etkileyecek küresel bir tehdittir. Diplomatik çözüm şarttır ve mümkündür. Müttefiklerimiz, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında olduğu bölgesel ortaklarımızla birlikte, güvenli ve istikrarlı bir Kore Yarımadası için çalışmaya devam edeceğiz” denildi. 
Kanada, Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları destekliyor.
G7 zirvesi 2018 dönem başkanlığını üstlenen Kanada\'nın Başbakanı Justin Trudeau yaptığı bir konuşmada, “Kanada başkanlığı döneminde daha barışçıl ve güvenli bir dünya inşa etmek ilk beş önceliğimizden biri olacak” demişti.

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