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Dünya

Dışişleri bakanları 'nükleer'i tartışacak

NATO dışişleri bakanları, Avrupa'daki Amerikan nükleer silahlarının geri çekilmesini tartışmak için yarın toplanacak.

21 Nisan 2010 03:00

T24 - NATO dışişleri bakanları, Avrupa'daki Amerikan nükleer silahlarının geri çekilmesini tartışmak için yarın toplanacak.

Estonya'nın ev sahipliğinde 2 gün sürecek toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında, Bosna Hersek'in NATO Üyelik Eylem Planı'na dahil edilmesi ve Afganistan bulunuyor.


Belçika, Almanya, Hollanda, Norveç ve Lüksemburg, geçen ay NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e ortak bir mektup göndererek, dünyada güvenlikle ilgili son gelişmeler ışığında nükleer silahsızlanma konusunun gündeme alınmasını istemişti.


Mektupta imzası bulunan 5 ülke, uzun süredir Avrupa'da Soğuk Savaş döneminden kalma Amerikan nükleer silahlarının geri çekilmesini talep ediyor.


Çeşitli uluslararası kurumların Avrupa'daki Amerikan nükleer silahlarıyla ilgili hazırladıkları raporlarda, ABD'nin Türkiye'de İncirlik üssünde 90 nükleer bomba bulundurduğu iddia edilirken, bunların 50'sinin ABD ve 40'ının ev sahibi ülke kontrolünde olduğu ileri sürülüyor. İncirlik'teki 90 "taktik nükleer silah" dışında ABD'nin Belçika'nın Kleine Brogel, Hollanda'nın Volkel ve Almanya'nın Büchel hava üslerinde 20'şer, İtalya'nın Aviano hava üssünde 50 nükleer silah bulundurduğu, Yunanistan'ın Araksos üssündeki nükleer silahları ise 2001 yılında geri çektiği belirtiliyor.



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