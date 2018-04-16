Dışişleri Bakanı'ndan Yunanistan'a uyarı: Tehlikeli adımlar atmayın, askerlerimizin elinden kaza çıkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, "Tehlikeli adımlar atmayın, askerlerimizin elinden kaza çıkabilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü.

İkilinin görüşmesinden sonra basın mensuplarına ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Yeni üyelerle birlikte NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu belirten Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye açıklamasına yönelik olarak da ", "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar.Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuloğlu, "Bugün biz yine görüşmelerimizde, Suriye Irak ve Libya gibi bölgesel konuları da konuştuk. Zirvede bunları da ele alacağız. Bölgesel konularda görüş alışverişi yapma şansı bulduk" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Macron'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin, "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar.Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız. Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değildir. Bizim Rusya ile güçlü ilişkimiz var. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg: Türkiye ortak güvenliğe katkıda bulunuyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, göreve geldiğinden beri Ankara'ya 7. ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Stoltenberg, "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. Türkiye ortak güvenlik çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede büyük katkıda bulunuyor.

Türkiye NATO için çok şey yapıyor. NATO Türkiye'nin yanındadır. Türkiye 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki batara konuşlandırmamızı genişlettik. Bugün Temmuz ayındaki zirve hakkında konuştuk.

Sayın Çavuşoğlu, Afrin harekatı konusunda beni bilgilendirdi. Duma'ya yapılan kimyasal saldırı operasyonunu da konuştuk. NATO üyesi ülkeleri harekat konusunda bilgilendirdik" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, kimyasal silah saldırısı iddialarının ardından ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye saldırısına ilişkin "Kimyasal silahlar yasaklandı. Bu konuda uluslararası bir sözleşme var. Bu operasyonların amacı Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerinin azaltılması. Bir mesaj veriyor" açıklamasını yaptı.