Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'nın İdlib bombardımanına kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü İdlib’de gerçekleşen Rus bombardımanında 200'e yakın Suriyeli sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çavuşoğlu’nun ‘şiddetle kınadığını’ belirttiği hava saldırılarında, bir Al Jazeera muhabiri de yaralandı.

Al Jazeera Türk’te yayımlanan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü Rusya'nın Suriye'de İdlib şehir merkezine düzenlendiği hava saldırılarını şiddetle kınadı. Yazılı açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rus Hava Kuvvetleri'nin 20 Aralık'ta İdlib şehir merkezine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan, saldırıda valilik binası, mahkeme binası ve bir okul ile yerleşim birimlerinin hedef alındığını belirtti. Bombardıman sonucunda 200'e yakın Suriyelinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Suriyelinin yaralandığını duyurdu:

"Dünkü saldırıda ölen ve yaralanan Suriyelilerin hepsi sivildi. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz pazar günü Şam yakınlarında Doğu Guta’da bir pazar yerine yapılan saldırıda hayatını kaybeden 65 ve yaralanan 120 Suriyelinin büyük kısmı da sivildi. Bu insanlık adına utanç verici bir durumdur. Rusya, 30 Eylül 2015'te Suriye'ye girdiğinden beri büyük çoğunlukla ılımlı muhalifleri hedef alıyor. Sivil yerleşim birimleri de artan oranda bu saldırılardan nasibini alıyor.

Rusya, Suriye'ye DAEŞ'le mücadele kisvesi altında girdi. Rusya bu süre zarfında 4 bine yakın hava saldırısı düzenledi. Bunların yaklaşık yüzde 91'i muhalifleri hedef aldı. Muhaliflere saldırılar sonucunda DAEŞ daha da güçlendi. Rusya'nın derdi DAEŞ değildir. Rusya, Suriye'yi tekrar Esed'e teslim etme hayalperestliği içindedir ve bu amacına ulaşmak için muhalifler olsun siviller olsun Suriyelileri öldürmektedir. Rusya'nın operasyonları sonucu ölen sivil sayısı 600'ün üzerindedir. Bazı kuruluşlar bu rakamın 800 civarında olduğunu belirtmektedir. Bu sayının 150'den fazlasının çocuk olduğunu tüm dünyanın bilmesini istiyoruz."

‘Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü aldığı Suriye kararını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın daha mürekkebi bile kurumadan, Rusya'nın sivilleri bombalaması, uluslararası kamuoyunu kâle almamaktır. Rusya'nın siviller ve ılımlı muhalifleri hedef almaktan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Rusya artık kendisini ihtilafın bir tarafı haline getirmiş ve Suriye halkını karşısına almıştır. Suriyeliler dirayetli bir halktır. Bu şiddetin ve bu baskının üstesinden şüphesiz geleceklerdir. Biz de bu haklı mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Al Jazeera muhabiri yaralandı

Pazar günü Rusya’nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentine düzenlediği hava saldırılarında Al Jazeera Arapça temsilcisi Suhaib Halaf da yaralandı. 2013’ten bu yana Al Jazeera bünyesinde bulunan Halaf, çatışmaların yoğun olduğu Hama ve İdlib’den haber geçiyordu.

Al Jazeera Medya Ağı, Suriye’deki bütün taraflara, görevini yapan gazetecilerin güvenliğini sürdürmeleri, korumaları ve garanti altına alması için çağrıda bulundu.